Przegląd prasy 2.08.2023 Chełmno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Pierwsza w historii główna wygrana w Ekspres Losach padła w Chełmnie. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 80 wygrane na ponad 9 mln złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.

Czarcia miotła to coś, co kojarzy się wyłącznie z baśniami, jednak istnieje naprawdę, a w dodatku może pojawić się w ogrodzie. Czarcie miotły można też spotkać w parkach i lasach. Wyjaśniamy, co to jest czarcia miotła, skąd się bierze i czy trzeba jej się obawiać.