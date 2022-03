Przegląd prasy 16.03.2022 Chełmno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Fałszywe gołąbki to smaczne i proste do przygotowania danie z mięsa mielonego i kapusty. W przeciwieństwie do tradycyjnych gołąbków nie wymagają zawijania. Sprawdź wskazówki krok po kroku, jak łatwo możesz je przygotować i wypróbuj nasz przepis na fałszywe gołąbki w sosie pomidorowym.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy trafili do naszego regionu, nie chcą siedzieć bezczynnie, więc szukają pracy. Ich oferty są bardzo atrakcyjne, a my możemy im pomóc!

Wieża mieszkalna w Żelaźnie (woj. dolnośląskie) skrywa pewną tajemnicę, której jak dotąd nie udało się rozwikłać historykom. Ta zabytkowa budowla wzniesiona na przełomie XV i XVI wieku swoim surowym wyglądem przyciąga fanów zagadek. Poznajcie historię zabytkowej wieży i przekonajcie się, czemu zawdzięcza swoją niezwykłość.

Zbyt długo utrzymujący się wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko rozwoju stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy. Czy można temu zapobiec? Tak! Wystarczy stosować zbilansowaną dietę, uprawiać umiarkowaną aktywność fizyczną oraz utrzymywać prawidłową masę ciała. Co jeszcze można zrobić, aby poziom cukru we krwi był normie? Warto wprowadzić do codziennego jadłospisu napary z roślin leczniczych, które w łagodny sposób regulują stężenie glukozy. Sprawdź, o jakich ziołach mowa.