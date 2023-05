Przegląd prasy 15.05.2023 Chełmno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Prasówka Chełmno 15.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

PiS zapowiedziało podniesienie świadczenia dla dzieci 500 plus. - Od nowego roku będzie to 800 plus - ogłosił Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział w ten sposób waloryzację 500 plus do 800 zł już od 1 stycznia 2024 roku. To nie jedyne obietnice złożone przez prezesa partii. Czytaj więcej.