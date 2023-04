Przegląd prasy 15.04.2023 Chełmno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Rudbekie to pięknie kwitnące rośliny. Mają same zalety, ale też jedną wadę – nie wszystkie są wieloletnie. Polecamy gatunek, który raz posadzony, będzie zdobił rabaty przez lata. To rudbekia błyskotliwa! Sprawdź, jak ją uprawiać, kiedy posadzić i jakie warunki jej wystarczą, by pięknie kwitła.