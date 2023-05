Przegląd prasy 11.05.2023 Chełmno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Tor Głażewo stanie się areną rozgrywek pit bike. Nie tylko zawody na minimotocyklach, ale także wyścig specjalny dla mam i mnóstwo atrakcji, to wszystko czeka na publiczność podczas drugiej rundy Pucharu Polski Pit Bike Off-Road.

Zawodnicy Chełmiński Klub Kyokushin Karate wrócili z medalami z Mistrzostw Europy WKB w Barcelonie. Odbywały się one od 5 do 7 maja 2023 roku.

Na dwa wydarzenia kulturalne zaprosił Chełmiński Dom Kultury do Ronda. To "Recital – A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać?" oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Collegium Cantorum z Chełmna.