Przedszkola w Chełmnie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Chełmnie?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku , w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe lub w starej formie, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Chełmnie?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie istotna dla rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.