Przedszkola w Chełmnie w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Przedszkola niepubliczne w Chełmnie działają według przepisów, które określone są w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do konkretnej placówki wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdziesz na stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce.

Nauka w przedszkolu jest bardzo ważna w rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, ubierać się, jeść, grać w piłkę, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.