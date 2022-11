Projekt Jordanek w Lisewie z wyróżnieniem Towarzystwo Urbanistów Polskich. Zdjęcia

- Miałem ogromny zaszczyt w Łodzi odebrać tę prestiżową nagrodę - mówi Jakub Kochowicz, wójt gminy Lisewo. - Jest ona szczególnie ważna, chyba najważniejsza w całej karierze wójta, ponieważ przyznawana jest przez bezstronnych specjalistów zrzeszonych w TUP . To nie konkurs, za udział w którym trzeba było zapłacić, jak to często bywa. Dla mnie osobiście to wyróżnienie jest wyjątkowe, ponieważ realizowane z udziałem mieszkańców, a chcemy by to oni byli naszymi partnerami. Po trzecie, jesteśmy małą gmina, która nie miała wielkich milionów, a stworzyła coś, co zostało docenione. Udało nam się stworzyć unikatową i wielowymiarową przestrzeń, która służy mieszkańcom w każdym wieku.

Zaczęło się od idei lisewskiej młodzieży

- To przede wszystkim bardzo ważny projekt infrastrukturalny i społeczny, skierowany do mieszkańców całej gminy - podkreśla wójt Kochowicz. - A zaczęło się w 2015 roku, gdy Młodzieżowa Rada Gminy I kadencji zdecydowała się skonsultować z mieszkańcami przebudowę Ogródka Jordanowskiego. To miejsce w centrum wsi, miejsce spotkań m.in. młodzieży, kiedyś plac zabaw. Pomysł mi się spodobał. Pierwsze konsultacje trwały pół roku. Z inicjatywy młodych radnych zorganizowana została wówczas też duża impreza, wszystko po to by jak najszerzej skonsultować projekt z mieszkańcami. Wypełniano też ankiety w szkołach, przedszkolach, odbywały się spacery badawcze. W końcu makieta trafiła do biura projektowego. Tam przygotowana została wstępna koncepcja Ogródka Jordanowskiego. Dalej jednak trwały konsultacje. W końcu, w 2020 roku udało się nam pozyskać fundusze z LGD Vistula Terra Culmensis. W międzyczasie zrezygnowaliśmy z realizacji innego projektu i pula środków na ten cel znacznie się zwiększyła. Dołączyliśmy więc rewitalizację zatoki autobusowej i targowiska. Mieliśmy na to 1 mln złotych, gdzie aż 950 tys. złotych to były środki pozyskane, my dołożyliśmy zaledwie 50 tys. złotych.