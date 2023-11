Prasówka z Chełmna 8.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Małe nasiona dodane do koktajlu, owsianki, wypieków, deserów czy naleśników mają ogromną moc! Wpływają m.in. na trawienie, serce, cholesterol, odporność, włosy i cerę. Zobacz gdzie je kupisz i jak stosować.

Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

"Bal Świętego" zorganizowano w Katolickiej Szkole Podstawowej w Chełmnie.

Rozgrywki Tauron Ligi w siatkówce kobiet w sezonie 2023-2024 rozpoczęły się w pażdzierniku. Bierze w nich udział 12 zespołów. Zobacz, kogo można oglądać na siatkarskich parkietach - oto piękne zawodniczki z polskiej ekstraklasy. Na Instagramie zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami.

W poniedziałek (6.11.2023) w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie zorganizowano finał miejski Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach.

Co się wydarzy w 147. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Tradycji stało się zadość - cała rodzina Kirimli idzie do Nadire, która zgadza się oddać rękę Seher Yamanowi. Zuhal w tym czasie odwiedza tajemniczą kobietę, która ma pomóc zrealizować jej straszliwy plan... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 147. odcinku serialu „Emanet”.