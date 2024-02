Prasówka z Chełmna 24.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zobacz galerię zdjęć par z powiatu chełmińskiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń!

ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Zobaczcie zdjęcia zgłoszonych par z powiatu chełmińskiego. Tu - pary z powiatu chełmińskiego w kategorii "On i Ona - razem do 7 lat".