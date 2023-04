Prasówka z Chełmna 20.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na odcinku drogi krajowej pomiędzy miejscowościami Brzoza i Chmielniki czołowo zderzyły się autobus i samochód osobowy. Droga jest całkowicie zablokowana. W wyniku zdarzenia autobus wjechał w pobliski dom.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [ 21-23 kwietnia 2023]?