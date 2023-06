Prasówka z Chełmna 15.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wspólnota Mieszkaniowa bloku ul. Kopernika 6 w Chełmnie podjęła decyzję o wymianie wodomierzy. - Całość miała zostać zrobiona za pieniądze wspólnoty. A teraz wynajęci monterzy chcą ode mnie i jeszcze kilku osób dodatkowe pieniądze. Ktoś chce mnie oszukać? - mówi Czytelnik. - To nie naciągacze, mieszkaniec musi zapłacić - mówi Stanisław Jaremkowski z OJAR-u, administrator.

800 drużyn z całego świata i oni - pięcioosobowa grupa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie reprezentowała Polskę na światowych finałach konkursu Odyssey of the Mind 2023, który odbywa się w Stanach Zjednoczonych.

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.