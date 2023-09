Prasówka z Chełmna 13.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

We wtorek (12.09.2023) na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie promesy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwa kujawsko-pomorskiego wręczył Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Prasówka 13.09 Chełmno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Lokalny patriota, skromny, skuteczny, przykład dla sportowców wszystkich dyscyplin - tak na temat Piotra Grossa mówią w Chełmnie. Zawodnik, który od lat był ikoną chełmińskiej seniorskiej drużyny piłkarskiej, rozstał się z Chełminianką po sezonie 2022/2023. Teraz oficjalnie pożegnano go na stadionie im. Grzegorza Mielcarskiego. A co nam mówią o nim ci, którzy mieli okazję go obserwować na boisku, poznać?