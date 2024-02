Prasówka z Chełmna 10.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Alchemia i Amory w kuchni - konkurs kulinarny, strojenia romantycznych stołów, pokazy florystyczne - to wszystko odbyło się w piątek (9.02.2024) na rozpoczęcie 23. Walentynek Chełmińskich w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.

Trudno uwierzyć, że pyszny makaron z tuńczykiem jest tak prosty do przygotowania. Robi się go dokładnie tyle, ile zajmuje samo ugotowanie makaronu. Gęsty, aromatyczny sos przygotujesz w kilka chwil z łatwo dostępnych składników. Rodzina nie uwierzy, że zajęło ci to kwadrans.