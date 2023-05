Prasówka z całego tygodnia 21.05.2023 w Chełmnie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełmna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.05 a 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie krótkie fryzury damskie są modne na lato 2023: pixie, bob, mullet. Te uczesania odmładzają i wyszczuplają twarz”?

Przegląd tygodnia: Chełmno, 21.05.2023. 14.05 - 20.05.2023: top 3 artykuły

📢 Takie krótkie fryzury damskie są modne na lato 2023: pixie, bob, mullet. Te uczesania odmładzają i wyszczuplają twarz Wiosna i lato to świetna okazja do metamorfozy. Stylowa fryzura dobrana do kształtu twarzy, a także odpowiedni kolor mogą zdziałać cuda. Zobacz, jakie fryzury damskie są modne w tym sezonie. Może czas na zmianę? Zainspiruj się pomysłami od fryzjerek i stylistek! 📢 Więcej łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Chełmnie. Jest szansa, że pacjenci poczekają krócej W ciągu roku zwiększyła się o 20 stanowisk baza łóżkowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Chełmnie, znajdującym się w szpitalu. Dla pacjentów oznacza to zwiększoną dostępność na usługi w zakresie opieki długoterminowej.

📢 „Teatr bez granic” w Sępólnie Krajeńskim. Zmagania młodych aktorów w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych W Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbyły się Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Teatr bez granic”. Na scenie zaprezentowało się 10 młodych grup teatralnych z regionu. W jednej kategorii były ex aequo trzy pierwsze miejsca!

📢 Posłowie Lewicy na spotkaniu z mieszkańcami Chełmna. Zdjęcia Posłowie Nowej Lewicy byli w Chełmnie. Spotkali się z grupą mieszkańców. Rozmawiali o bieżących sprawach, zbliżających się wyborach i zwiedzali miasto.

📢 Takie torty komunijne pieką mieszkanki powiatu sępoleńskiego: Joanna Betin i Justyna Musiorska. Zobacz propozycje dla chłopca i dziewczynki Pierwsza Komunia Święta to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu katolika. Najważniejsze tego dnia są przeżycia duchowe, jednak na tę uroczystość jednym z obowiązkowych elementów przyjęcia jest tort. Kulinarne propozycje na "sezon komunijny" mają mieszkanki naszego regionu: Joanna Betin i Justyna Musiorska. Zobacz, jakie pieką torty na I Komunię Świętą. 📢 W Chełmnie ruszyło ukwiecanie miasta! Dywany będą atrakcją turystyczną! Zajrzeliśmy też do szklarni miejskiej. Zdjęcia Maj. Chełmno, jak co roku o tej porze, zaczyna pięknieć. Pogoda sprzyja pracom pod chmurką, więc w połowie maja rozpoczęło się ukwiecanie Chełmna - ulic, parków, skwerów, rynku, a także ul. Grudziądzkiej, wjazdów do miasta, czy terenu przed kościołem św. Ducha.

📢 Tak wyglądają wyjątkowe torty na przyjęcia z okazji pierwszej Komunii Świętej. Zdjęcia Trwa sezon komunijny. Jest to wspaniała okazja do spotkania z najbliższą rodziną i uczczenia ważnego dnia w życiu dzieci. A że to wspaniała okazja - to i tort jest wspaniały. Zobaczcie najpiękniejsze torty na przyjęcia komunijne w wykonaniu Malwiny Patuły z powiatu chełmińskiego. 📢 Co się będzie działo w najbliższym czasie w powiecie chełmińskim? Wiele wydarzeń zaplanowano w powiecie chełmińskim w najbliższym czasie. 📢 Kibice na derbach piłkarskich FAF Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Zobacz zdjęcia Wydarzeniem środy były piłkarskie derby FAF Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Spotkanie na stadionie przy ul. Bema obserwowało około 1700 kibiców obu drużyn.

📢 Rodziny w show–biznesie. Te polskie gwiazdy są ze sobą spokrewnione! Zobacz, kto z kim i w jaki sposób jest powiązany Rodziny w show–biznesie, gdzie karierę robi kilka pokoleń, to dość częste zjawisko. W Polsce również nie brakuje spokrewnionych ze sobą gwiazd. Nad ich powiązaniami wielu widzów czy słuchaczy nawet się nie zastanawia. Tymczasem bywa i tak, że aktor, którego oglądamy w ulubionym serialu albo piosenkarka, której piosenki lubimy, okazują się być dziećmi znanych rodziców. Jesteś ciekawy, co to za przypadki? Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin przedstawiamy znane rodziny w polskim show–biznesie. 📢 Nowa ścieżka rowerowa w Chełmnie gotowa. Planty Kolejowe - ul. Brzoskwiniowa ze stylowymi latarniami. Zdjęcia Ścieżka rowerowa, która łączy Motocross, ul. Brzoskwiniową z Plantami Kolejowymi i ul. Dworcową już jest gotowa. Zamontowano przy niej stylowe latarnie uliczne.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Chełmnie w Kościele Pallotynów - dzieci z SP4 i Katolika. Zdjęcia W Kościele Pallotynów w Chełmnie dzieci w sobotę (13.05.2023) przyjęły pierwszą Komunię Świętą. To ważne wydarzenie i święto uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 i z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chełmnie.

