Prasówka Chełmno 22.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmnie nie minęło Cię nic ważnego

W Ciechocinku po raz pierwszy zorganizowano konferencję dla przedstawicieli Rad Seniorów Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Poruszano istotne tematy, ale była też chwila do zwiedzania uzdrowiska i wymiany doświadczeń.

Prasówka 22.06 Chełmno: pozostałe wydarzenia

Irysy to piękne kwiaty, jednak zdarza się, że nie kwitną, albo przestają to robić. Przyczyny tego mogą być różne, a jedną z nich jest głębokość sadzenia. Ale jest też pewien zabieg, o którym trzeba pamiętać w uprawie kosaćców. Wyjaśniamy, jakie mogą być przyczyny braku kwiatów i podpowiadamy, co zrobić, żeby irysy zakwitły.