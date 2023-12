Prasówka Chełmno 19.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmnie nie minęło Cię nic ważnego

Mysikrólik to najmniejszy polski ptak, chociaż o ten tytuł rywalizuje z nim zniczek. To ruchliwe i energiczne maleństwo uwielbia lasy świerkowe, ale bywa też na jodłach i sosnach. Buduje ciekawe gniazda i potrafi pokonać Bałtyk. Sprawdź, jak wygląda mysikrólik, gdzie go spotkasz i czy odlatuje na zimę.

W piątek (15 grudnia 2023) rozegrano mecze 7. kolejki Chełmińskiej Ligi Koszykówki TKKF. Zwycięstwa odnieśli Coyotes i Team Grudziądz. W ligowej tabeli prowadzi Team Grudziądz, wyprzedzając kolejno: Coyotes, Flyboys i Basket Grudziądz. Kolejne mecze rozegrane zostaną 29 grudnia.