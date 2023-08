Prasówka Chełmno 12.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmnie nie minęło Cię nic ważnego

Do awaryjnego lądowania samolotu doszło w miejscowości Watorowo w powiecie chełmińskim, gmina Kijewo Królewskie. Akcję zabezpieczali strażacy. Samolot wylądował bez podwozia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Odpowiednio przygotowany obiad bez mięsa jest pyszny, zdrowy i sycący. Polecamy 5 sprawdzonych przepisów na takie dania. To m.in. aromatyczna papryka faszerowana z ciecierzycą i ryżem oraz błyskawiczne domowe kluseczki z warzywnym sosem. Wszystkie potrawy zrobisz bez problemu i to w jedyne 30 minut. Sprawdź, jakie są smaczne i wypróbuj nasze przepisy bez mięsa.

Sukienki na wesele plus size zapewniają wygodę paniom o nieco pełniejszych kształtach, ukrywają mankamenty figury, a co najważniejsze, dają pewność siebie. Podpowiadamy, jak je dobrać w zależności od typu sylwetki, z czym łączyć i spośród czego wybierać, aby wyglądać modnie i stylowo. Zobacz też, jakie sukienki plus size noszą polskie gwiazdy, w tym Joanna Liszowska i Magdalena Stużyńska.