Prasówka Chełmno 12.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmnie nie minęło Cię nic ważnego

Mrożony lub na ciepło, do lemoniady, koktajli, deserów czy herbaty. Syrop z mięty świetnie orzeźwi, usprawni trawienie, złagodzi ból brzucha, wzdęcia, mdłości. Do tego poprawi nastrój, doda energii i zrelaksuje. Syrop miętowy jest pyszny i uwielbiają go nawet dzieci. Wypróbuj prosty przepis na tani i zdrowy syrop z mięty.