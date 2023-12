Prasówka Chełmno 1.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmnie nie minęło Cię nic ważnego

„Mówię NIE hejtom” - to przewodni temat warsztatów, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu. Motywacyjne spotkanie, które było adresowane do młodzieży, poprowadziła trójmiejska psycholog – kobieta, która sprawiła, że uczestnicy otworzyli się przede wszystkim na nowe spostrzeżenia i możliwości.

