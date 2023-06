Prasówka 8.06.2023 Chełmno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełmna

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Chełmnie.

Prasówka Chełmno 8.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woda jak ściek w Chełmnie i gminie Chełmno! Właśnie zapadła decyzja o zakazie używania wody W Chełmnie i gminie Chełmno z kranów płynie woda brunatnego koloru. Okazuje się, że to przez rekordowe - w historii chełmińskich Wodociągów - zużycie do podlewania! Zakład nie nadąża z oczyszczaniem wody. Dziś (7.06.2023), o godz. 14, zdecydowano, że w Chełmnie i gminie Chełmno zostanie ogłoszony zakaz używania wody z miejskiego wodociągu do podlewania.

📢 Efektowna i prosta w wykonaniu fryzura na lato. Była modna w latach 80. i 90. Dzisiaj wraca do łask. Uwielbiają ją Kardashianki Mokra włoszka to fryzura damska, która będzie na topie tego lata podczas sezonu wakacyjnego. Świetnie się sprawdzi na co dzień, do pracy, jak i na mniej formalne spotkania. Wet hair effect można w bardzo prosty sposób uzyskać w warunkach domowych. Niewielkim wysiłkiem będziesz miała uczesanie prosto z czerwonego dywanu.

📢 Jak się modnie ubrać? Takie stylizacje to HIT - zobacz inspiracje na różne okazje od Małgorzaty Kożuchowskiej Wiecie, że lubię bawić się modą. Ilość kolorów, fasonów, materiałów pozwala odzwierciedlić każdy nastrój, a nierzadko poprawić też humor - zaznacza Małgorzata Kożuchowska. Zobacz w galerii modne stylizacje aktorki - te eleganckie i codzienne.

Prasówka 8.06 Chełmno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzień Dziecka w gminie Kijewo Królewskie. Można było nawet polatać balonem! Zdjęcia Przy stadionie piłkarskim w Kijewie Królewskim zorganizowano Gminny Dzień Dziecka.

📢 Horoskop na weekend 8-11 czerwca 2023. Wróżka Parisa przepowiada najbliższe dni Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [ 8-11 czerwca 2023]?

