Prasówka 2.02.2024 Chełmno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełmna

Prasówka Chełmno 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Trwa casting do konkursu, który wyłoni najpiękniejszą w województwie Ruszył casting do największego konkursu piękności w województwie Kujawsko-Pomorskim. Jeśli jesteś pełną ambicji panną z roczników 1995-2010, to jest to idealna okazja, aby zawalczyć o koronę Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Szczegóły, zdjęcia z ubiegłorocznej gali.

📢 Alkoholowa kroplówka na stronie szkoły podstawowej w Chełmnie! Podpis dotyczył Mariusza K. Na stronie na Facebooku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie pojawiło się zdjęcie, które wprowadziło w szok osoby, które zdążyły je zobaczyć. Przedstawia kroplówkę, do której podłączona jest wódka, a nad tym podpis: "Parametry życiowe Mariusza K. wracają do normy". - Skandal! - mówi Czytelnik. - Sprawę zgłaszam policji - dodaje Renata Ulatowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie.

📢 Darmowe gry w PS Plus na luty 2024 oficjalnie. Gracze są zawiedzeni. Co pojawi się w ramach PS Plus Essential? Darmowe gry w PlayStation Plus Essential na luty 2024 zostały już oficjalnie ogłoszone. Abonenci wkrótce będą mogli przypisać do swoich biblioteki trzy kolejne produkcje. Niestety, po ogłoszeniu tytułów fani nie są szczególnie zachwyceni, a wręcz rozczarowani. Zobacz, co będzie można znaleźć w PS Plus w lutym 2024 roku i od kiedy będzie można przypisać gry do swojego konta.

Prasówka 2.02 Chełmno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najpiękniejsze paznokcie na luty 2024. Prace, pomysły i wzory od stylistki Zapytaliśmy właścicielkę Indigo Nailsalon w Aleksandrowie Kujawskim, Aleksandrę Fuminkowską, jakie są modne i stylowe paznokcie w 2024 roku. Szukacie inspiracji? Zobaczcie, nowe wzory paznokci.

📢 Walentynki Chełmińskie 2024. Kwiat Jabłoni muzyczną gwiazdą w Chełmnie Kwiat Jabłoni będzie muzyczną gwiazdą tegorocznych Walentynek Chełmińskich. Obchody tegorocznego święta miłości w Mieście Zakochanych potrwają kilka dni. 📢 Horoskop na luty 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. W tym miesiącu wiele się wydarzy! 3 znaki zodiaku powinny uważać Horoskop na luty to przepowiednia na najbliższe 29 dni. Rok 2024 to tzw. przestępny, a to oznacza, że może się wiele wydarzyć. Kto odnajdzie miłość, kogo czeka rozstanie, komu sprzyjać będzie fortuna oraz jak ułożą się sprawy zawodowe. Tego wszystkiego dowiesz się z horoskopu miesięcznego na luty. 📢 7 najlepszych atrakcji Alicante. Te miejsca warto zobaczyć podczas wycieczki na Costa Blanca Hiszpańskie miasto Alicante oferuje turystom skaliste wzgórza i wspaniałe plaże nad lazurową wodą. To idealny kierunek dla miłośników ciepła, którzy planują weekendowy city break lub dłuższą wycieczkę do pięknych zakątków Europy. Jakie atrakcje skrywa słoneczne Alicante? Oto lista miejsc, które trzeba zobaczyć w kurorcie na Costa Blanca.

