Prasówka 14.10.2023 Chełmno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełmna

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.10, w Chełmnie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy samochód dla druhów z OSP Robakowo. Zobacz wideo”?

Prasówka Chełmno 14.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy samochód dla druhów z OSP Robakowo. Zobacz wideo Ponad milion złotych kosztował nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Robakowo. Auto zastąpi Mana z 1993 roku.

📢 Dzień Edukacji Narodowej 2023. Nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli z Kujawsko-Pomorskiego. Lista Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej zarząd województwa nagradza nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie listę nagrodzonych oraz fotorelację z uroczystej gali. 📢 Oto najlepsi nauczyciele w Chełmnie! Odebrali nagrody burmistrza. Zobacz wideo, zdjęcia, nazwiska W piątek (13.10.2023), w auli Szkoły Podstawowej nr 2, burmistrz Chełmna Artur Mikiewicz wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom chełmińskich szkół i przedszkola, dla których Gmina Miasto Chełmno jest organem prowadzącym.

Prasówka 14.10 Chełmno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowoczesny tomograf komputerowy trafi do szpitala w Chełmnie! To urządzenie za 3 mln złotych Zawnioskowałam do premiera o możliwość sfinansowania zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego - mówi Marzenna Ossowska, dyrektor chełmińskiego SP ZOZ. Z informacją, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych sfinansuje to urządzenie przyjechał minister Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji.

📢 Jak urządzić dwa pokoje w bloku na wynajem? Zobacz na zdjęciach modny salon i sypialnię. Różowy i błękit to hity w mieszkaniu we Wrocławiu Nieduże mieszkanie w bloku można urządzić bardzo stylowo. Zapraszamy do 48-metrowego lokum na wynajem we Wrocławiu, które sąsiaduje z malowniczą rzeką Odrą. We wnętrzach rządzą modne pastele. Zobacz, jak stworzyć przytulne gniazdko z pozytywną energią. Może wykorzystasz pomysły architektów, którzy wyczarowali tę modną przestrzeń do wygodnego życia?

📢 Strażacy z Unisławia mają powód do radości! OSP Unisław dostała samochód od Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu. Zdjęcia OSP Unisław dostało samochód! Przed remizą unisławskiego OSP odbyło się przekazanie renault master z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu. 📢 Najważniejsze wybory po 1989 roku? Wiceminister Paweł Wdówik tłumaczy, o co toczy się walka – To wybór między Polską samostanowiącą, suwerenną, która będzie decydować o sobie, a drugą Polską, którą proponuje Platformę Obywatelska. W tej wersji Polska będzie częścią jakiegoś mechanizmu europejskiego, gdzie kompetencje w najważniejszych sprawach leżą w rękach Berlina i Brukseli. Wyraźnie to widzimy, że o to toczy się walka – powiedział w iPolitycznie wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Paweł Wdówik.

📢 Surówka z selera korzeniowego do obiadu. Sprawdź przepis na zdrową przekąskę pełną witamin. Mocy doda popularny korzeń Soczysta surówka z selera powstanie poprzez połączenie go z sezonowymi owocami i oblanie sosem jogurtowym. W tym przepisie łączymy bulwę selera z soczystymi jabłkami z chrupiącymi orzechami włoskimi. Smaku dodaje sos jogurtowy wymieszany ze startym chrzanem. Poznaj przepis na prostą surówkę z selera dla całej rodziny. 📢 Hit w szpitalu w Chełmnie! Tata może być przy cesarskim cięciu i bezpłatnie zostać z mamą aż do opuszczenia szpitala Świetne wieści ze szpitala w Chełmnie - ruszyła możliwość bycia przy cesarskich cięciach dla bliskich pacjentki! To nie koniec dobrych informacji. Możliwy jest również darmowy pobyt z pacjentką osoby towarzyszącej - i to przez cały jej pobyt na Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy - aż do wyjścia mamy ze szpitala. Skorzystać mogą chętne panie z województwa kujawsko-pomorskiego i nie tylko!

📢 Sondaż wyborczy: 35,81 proc. - PiS, a 31,38 - KO. Jaka jest szacowana frekwencja? Sprawdź kalkulator mandatów Piątkowy "Super Express” przynosi wyniki sondażu poparcia przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster 11 i 12 października. 📢 Komunikat TVP przed orędziem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego: "Agitacja" W czwartek wieczorem swoje orędzie do Polaków wygłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przed jego emisją Telewizja Polska opublikowała komunikat, w którym stwierdziła, że jego wystąpienie jest „agitacją i polemiką wyborczą”.