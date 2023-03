"Pozarządówki" z Chełmna na spotkaniu integracyjnym. Zdjęcia

- "Razem możemy więcej" było to wydarzenie, które powstało we współpracy Gminy Miasto Chełmno wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Chełmno, aby uczcić Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych - informuje Agata Hahn z Lokalnej Grupy Działania Chełmno. - To właśnie organizacje pozarządowe, jako podmioty sformalizowane, działają na rzecz innych. Dostrzegają zmieniające się potrzeby społeczne i starają się je zaspokoić. Skupiają i integrują one społeczników, którzy chcą pomagać innym, dlatego ich rola i podejmowane działania są niezmiernie ważne.