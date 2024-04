Budynek, w którym przebywały trzy osoby, nie nadaję się do zamieszkania - informuje kpt. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP w Chełmnie. - Spaliły się trzy pomieszczenia mieszkalne, częściowo strop, budynek nie nadaje się do zamieszkania. Przypuszczalna przyczyna pożaru to nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe.