Pożar domu i samochodu, kraksa na autostradzie A1 w powiecie chełmińskim. Zdjęcia

W miniony - pierwszy lipcowy weekend - strażacy walczyli nie tylko ze skutkami nawałnicy, która przeszła przez powiat chełmiński.

W sobotę rano doszło do pożaru poddasza budynku mieszkalnego w Mgoszczu oraz do pożaru samochodu osobowego w Chełmnie, przy ul. Polnej.

W Mgoszczu strażacy po przyjeździe zastali pożar dachu budynku mieszkalnego. Nie było osób poszkodowanych. Ratownicy odłączyli instalację elektryczną i podali dwa prądy gaśnicze do wnętrza budynku i jeden prąd gaśniczy wody na objęty pożarem dach. W trakcie akcji właściciel budynku zgłosił, że ma lekkie oparzenia prawej górnej kończyny. Poszkodowanemu strażacy udzielili pierwszej pomocy i zadysponowali Zespół Ratownictwa Medycznego. Wynieśli też z budynku 11-litrową butlę z gazem. Ratownik medyczny podjął decyzję, że osoba poszkodowana nie wymaga transportu do szpitala. Pożar został ugaszony, a zadymione pomieszczenia przewietrzone. Uszkodzona część dachu została zabezpieczona plandeką. Właścicielom w protokole przekazania miejsca zdarzenia strażacy zalecili nie korzystanie z budynku do czasu wykonania przeglądu instalacji elektrycznej przez osoby uprawnione oraz wydania opinii inspektora nadzoru budowlanego. Właściciel zapewnił, że sami zorganizują sobie lokal zastępczy.