Powiat chełmiński. 16-latek bez uprawnień wiózł pijaną kobietę, 20-latek kierował po narkotykach

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Unisławiu w trakcie patrolu w Raciniewie zatrzymali do kontroli seata. Szybko okazało się, że osobówką kierował 16-latek, który z racji wieku nie mógł jeszcze posiadać prawa jazdy uprawniającego do kierowania tym pojazdem. Obok niego siedziała 50-letnia pasażerka, która pozwoliła młodzieńcowi prowadzić pojazd. Okazało się również, że kobieta jest nietrzeźwa.

Młody kierowca prowadził pod wpływem narkotyków

- W Starogrodzie mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem, którego zbadali narkotestem pod kątem substancji odurzających w organizmie - dodaje Tomasz Zieliński. - Urządzenie wskazało, że 20-latek był pod wpływem amfetaminy. Jego auto zostało odholowane na parking strzeżony, natomiast on sam trafił na noc do policyjnego aresztu. Młodemu mieszkańcowi powiatu toruńskiego grozi teraz zakaz prowadzenia pojazdów i kara pozbawienia wolności do dwóch lat.

Funkcjonariusze chętnie korzystają z narkotestów, dzięki czemu kolejni kierowcy pod wpływem środków odurzających tracą uprawnienia do kierowania pojazdami.