Portal randkowy Badoo zapewnia, że wycofuje się z Rosji. Odblokował konto, z którego Rosjanom pisano prawdę o wojnie

Jak już informowałam, wpadłam na pomysł, by do uświadamiania "Kowalskich" w Rosji o tym, co robią ich rodacy na Ukrainie, wykorzystać Badoo. Wierzyłam, że portal może nie wzbudzać podejrzeń i stać się miejscem obalania rosyjskiej propagandy. Wysyłałam do Rosjan kilka zdań prawdy: Rosjanie, Putin morduje ludność cywilną, bomby niszczą szpitale, filharmonie, domy Ukraińców ale i Rosjan mieszkających na Ukrainie. Grozi użyciem broni nuklearnej. Wyjdźcie na ulice i protestujcie przeciwko wojnie. Cały świat jest przeciw Rosji. W Ukrainie umierają rosyjscy żołnierze - wasi koledzy, bracia, dzieci. Jeśli Putin wyrzuci bombę nuklarną, Ameryka odpowie - zginą Ukraińcy, ale wy też zginiecie. Nie słuchajcie propagandy Putina. To oszust, morderca, ludobójca. Nie wierzcie Putinowi.

Większość milczała, były też agresywne reakcje. Ktoś odpisał "Pierd... się". A moje konto zostało zablokowane. Argument administratora: "Zachowujesz się niestosownie do innych użytkowników". Bzdura! To tłumaczenie nie dało mi spokoju. Z internetu dowiedziałam się, że Badoo założył Rosjanin, według Wikipedia.pl właściciel portalu. Jednak okazuje się, że sprzedał udziały Whitney Wolfe Herd, z którą współpracował. Amerykanka dla Vanity Fair mówiła w 2015 r., że Rosjanin motywował ją do działalności w portalu randkowym: "Otrzymałam e-mail od mojego obecnego partnera Bumble, Andreya Andreeva, który jest założycielem i dyrektorem generalnym wielomiliardowej sieci społecznościowej Badoo.”