Pierwszy wyjazd w ramach projektu „ Kulturalnie odjazdowi” w gminie Kijewo Królewskie. Zdjęcia

- Czekają nas wycieczki do Opery Nova, Teatru Tańca w Gdyni, Muzeum Fotografii , kina oraz wiele innych atrakcji - informuje Magdalena Pudło, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim. -Osoby, które mogą wziąć udział w bezpłatnych wyjazdach to dzieci i młodzież z terenu gminy Kijewo, dorośli oraz obywatele Ukrainy zamieszkujący obecnie gminę Kijewo.

- Co miesiąc, będziemy wyjeżdżać do instytucji kultury - dodaje Magdalena Pudło. W listopadzie pojedziemy do Muzeum Zabawek i Bajek, Domu Legend Toruńskich. Będą warsztaty tworzenia własnej zabawki i pyszne jedzonko. W grudniu planujemy wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl Piotruś Pan. Będzie też wizyta w Gdyńskim Oceanarium i obiad.