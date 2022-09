Piękna Wiktoria Wilmanowicz. Była miss teraz gotuje w MasterChef 2022. Zdjęcia

Rozmowa z Wiktorią Wilmanowicz, uczestniczką MasterChefa 2022

- Jak potoczyło się pani życie po wyborach Miss? Co pani robi?

- Moje życie po wyborach Miss bardzo się zmieniło, chociaż to nie wybory miały na nie wpływ. W wieku 18 lat wyjechałam do Warszawy i wkroczyłam w dorosłe życie. Spędziłam tam 10 lat. Utrzymanie się w Warszawie jest nie lada wyzwaniem, dlatego musiałam łapać się wielu prac i czasami nawet pracować na trzy zmiany. Przeżyłam tam też kilka zawodów miłosnych i w ogóle całe to życie w Warszawie dało mi ostro popalić, ale nie żałuje żadnej z chwil, bo każda mnie czegoś nauczyła, a dzięki temu teraz jestem silniejszym człowiekiem. Najwspanialsze co mi się przytrafiło w tym czasie to odnalezienie mojej pasji. Trafiłam do grupy grającej profesjonalnie w piłkarzyki. Okazało się, że stanowi to dla nich dyscyplinę sportową i traktują to śmiertelnie poważnie. Są organizowane w tej dziedzinie turnieje ogólnopolskie, Mistrzostwa Polski i cała masa turniejów zagranicznych. Poznałam tam cudownych ludzi, nawiązałam przyjaźnie, a czas spędzony przy stole był najlepszą odskocznią od życia codziennego. Udało mi się nawet zdobyć Mistrzostwo Polski w piłkarzyki. Ba! Dzięki piłkarzykom poznałam mojego obecnego narzeczonego, a z naszej miłości powstała nowa, mała piłkarka - Gloria, która dziś już ma trzy latka. Po 10 latach spędzonych w Warszawie, postanowiliśmy wrócić „na stare śmieci” i kupiliśmy wymarzony dom pod Toruniem. Chcieliśmy być bliżej rodziny, bo zarówno ja, jak i Kuba pochodzimy z tych okolic. Póki co mieszka nam się świetnie.