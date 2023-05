O absolutorium za 2022 dla zarządu województwa kujawsko-pomorskiego z radnymi: Małgorzatą Taranowicz i Katarzyną Lubańską

Czy w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium poparła pani zarząd województwa?

Jakie są największe sukcesy zarządu województwa w 2022 roku?

Głosowałam "za", ponieważ mamy do czynienia z budżetem rozwojowym. Jest to budżet rekordowy, jeżeli chodzi o inwestycje - aż 656 747 282, 27 złotych zabezpieczono w nim na ten cel. A to stanowi aż 43 procent wydatków ogólnych. Ponadto, wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 56,5 mln złotych. Obniżyliśmy z kolei zadłużenie województwa o 17,5 mln złotych. Oddanych do użytku zostało ponad 80 km zmodernizowanych dróg wojewódzkich. W poprzednim roku został oddany do użytku Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu. Koszt tej inwestycji sięgnął 654 mln złotych, w tym 200 mln złotych przeznaczono na zakup wyposażenia. Został również zakupiony nowy tabor kolejowy za 172 mln złotych. Oczywiście, oprócz inwestycji twardych, prowadzone są liczne zadania w zakresie pomocy społecznej - wartości 25 mln złotych, a pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyniosły około 38 mln złotych. Na działania w zakresie wspierania rodziny przeznaczyliśmy niemal 11 mln złotych.