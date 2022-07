Napis Chełmno zniknął z rynku, uszkodził go wiatr. Ma wrócić czy jest dla niego lepsze miejsce?

Czy napis Chełmno znajdujący się przed ratuszem powinien pozostać na płycie rynku? - dyskusja na ten temat toczyła się na jednej z z ostatnich sesji Rady Miasta Chełmna. Zdania były podzielone. Napis został niedawno przewrócony przez wiatr. - To znak, że powinien stąd zniknąć. Przysłania nasz piękny ratusz i jego rola już się skończyła. W tym miejscu przynajmniej - mówi Czytelnik. A wy jak sądzicie?

- Mieszkańcy mają uwagę: napis Chełmno na rynku już się znudził - mówił podczas sesji radny Michał Wrażeń. - Może warto zmienić jego lokalizację, przenieść na przykład na jakąś górę? - Też jestem zainteresowany, co dalej z tym napisem. Zostanie przeniesiony czy nie? - dodał Wojciech Strzelecki, przewodniczący Rady Miasta Chełmna. Radna Ilona Smolińska podkreśliła z kolei, że o napisie słyszy pozytywne glosy. A radna Magdalena Mrozek dodała, że w Świeciu planują też zrobić taki napis w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wojciech Strzelecki zapowiedział, że przekaże sprawę losu napisu Chełmno do rozpatrzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna. - Według mnie ten napis, który powstał przecież na obchody 100-lecia Niepodległej Polski, na Festival Nine Hills - już spełnił swoją rolę - mówi Czytelnik. - Kto chciał, zrobił już sobie tu przy nim zdjęcie. To, że został zniszczony przez wiatr jest może jakimś symbolem, że jego czas minął i powinien - przynajmniej stąd - zniknąć. Przysłania zabytkowy ratusz, a poza tym był już brudny, wyraźnie zużyty. Można go naprawić, ale postawić faktycznie, jak napis Hollywood - na wzgórzach. Tam też byłby fajna formą promocji miasta.

A Państwo co sądzą o tym napisie? Podoba się? Czy może po sezonie letnim powinno znaleźć się dla niego inne miejsce, np. na wzgórzach miasta, zachęcające do wjazdu do Chełmna - Miasta Zakochanych? AKTUALIZACJA Jak usłyszeliśmy w Urzędzie Miasta Chełmna, nie ma w planach przywrócenia napisu na chełmiński rynek.

- Napis został częściowo uszkodzony, konieczna byłaby wymiana frontowej części napisu, tak, aby była estetyczna i bezpieczna - informuje Piotr Murawski, zastępca burmistrza Chełmna. - Na ten moment został zabezpieczony oraz zmagazynowany na jednym z miejskich magazynów. Decyzja co do jego przyszłości zostanie podjęta przy pracach nad budżetem na rok 2023 i ostatecznie przyjęta przez Radę Miasta Chełmna. Napis musi zostać ulokowany na utwardzonym gruncie, z dostępem do prądu oraz w miejscu objętym monitoringiem, stąd znalezienie dobrej lokalizacji nie jest takim łatwym zadaniem.