Napis Chełmno powinien zniknąć z chełmińskiego rynku? Może jest dla niego lepsze miejsce?

- Też jestem zainteresowany, co dalej z tym napisem. Zostanie przeniesiony czy nie? - dodał Wojciech Strzelecki, przewodniczący Rady Miasta Chełmna.

Wojciech Strzelecki zapowiedział, że przekaże sprawę losu napisu Chełmno do rozpatrzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna.

A Państwo co sądzą o tym napisie? Podoba się? Czy może po sezonie letnim powinno znaleźć się dla niego inne miejsce, np. na wzgórzach miasta, zachęcające do wjazdu do Chełmna - Miasta Zakochanych?