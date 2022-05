Na sportowo w gminie Unisław. Pit Bike Off-Road, piłka nożna, biegi, szachy. Będziecie?

Tor Głażewo będzie gościć zawodników Pit Bike z całego kraju

Wszystko za sprawą drugiej rundy Pucharu Polski Pit Bike Off-Road, która rozegrana zostanie w niedzielę, 29 maja. Zawodnicy przygotowują się do tego wydarzenia już od kilku tygodni. Podczas ostatniej rundy była to aż setka osób z całej Polski startująca w dziewięciu klasach. Tor Głażewo to obiekt, który zawodnicy znają bardzo dobrze.

- To kolebka Pit Bike’ów, tu się wszystko zaczęło - mówi Marcin Wójcik, trener pit bike i motocrossu.

Tor zlokalizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko Torunia i Bydgoszczy, na co dzień zawodnicy cyklicznie tam trenują pod okiem trenerów, m.in właśnie Marcina Wójcika, Pawła Wizgiera, Eliasza Dawidsona, czy Karola Kruszyńskiego, który uważa, że w Głażewie najważniejszy jest start.

- Tor w Głażewie jest bardzo szybki, strategiczny tu jest sam start, który może bardzo mocno rzutować na resztę wyścigu, ciężko jest wyprzedzić. A, że poziom zawodników jest nie tylko wysoki, ale i zbliżony, może być ciekawie. Publiczność na pewno będzie miała co oglądać, ja też będą w niedzielę wspierał swoich podopiecznych. Przyznam szczerze, że nie mogę doczekać się tego co się wydarzy - mówi Karol Kruszyński, trener pit bike i zawodnik motocrossu.