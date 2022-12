Mieszkaniec powiatu chełmińskiego z Brązowym Krzyżem Zasługi prezydenta RP

W wydarzeniu wzięli udział wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Zbigniew Klawczyński i dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK Danuta Szukalska. Uhonorowane zostały osoby, które swoją pracą i działalnością społeczną przyczyniają się do rozwoju Polski i poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Wicewojewoda Radosław Kempiński pogratulował odznaczonym za trud i zaangażowanie w pracę zawodową i działalność społeczną.

- To wysokie państwowe odznaczenie jest dla mnie z ogromnym zaskoczeniem, swoistym uhonorowaniem za niemal dwudziestoletnią aktywność społeczną, pracę i zaangażowanie na polu honorowego krwiodawstwa - mówi Bartosz Wajda, skarbnik OSP Lipienek, organizator akcji krwiodawstwa PCK. - Złożyło się na to, z jednej strony , wieloletnie dzielenie się własną krwią, której oddałem ponad 52 litry - w tym 7 litrów osocza jako ozdrowieniec po COVID-19, a z drugiej strony - systematyczne organizowanie akcji poboru krwi w Papowie Biskupim i Lipienku.

Owocem 23 akcji honorowego krwiodawstwa, których organizatorem był Bartosz Wajda, było zebranie niemal 260 litrów krwi.

- Taki rezultat nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc współorganizatorów: toruńskiego Oddziału Terenowego RCKiK w Bydgoszczy, życzliwości i zaangażowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim Adama Banasia i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim Ireny Modliborskiej - dodaje Bartosz Wajda. - Największe ukłony należą się jednak miejscowym krwiodawcom, którzy właśnie tu - w Papowie Biskupim- zdecydowali się bezinteresownie oddawać to, co najcenniejsze - własną krew. Ich aktywny udział jest swoistym kołem zamachowym, motywacją do organizacji kolejnych "Papowskich Akcji Krwiodawstwa".