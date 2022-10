Mieszkańcy działek w Chełmnie protestowali u burmistrza. - Chcemy dodatek węglowy! Usłyszeliśmy, że dostaniemy odmowy

- Po naszej stronie jest wola, by wam to wypłacić, ale otrzymaliśmy z ministerstwa poradnik dla samorządowców, w którym odnosi się do nowelizacji ustawy - mówił Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. - Jak państwo na pewno wiecie to ta Ustawa była nowelizowana. Według najnowszej wersji Ustawy osobom zamieszkującym budynki niemieszkalne, altany, działki, garaże, dodatek węglowy nie może być wypłacony. Mimo że państwo tam mieszkacie.