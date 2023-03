Love Island. Alicja z Włocławka zła na Mateusza: Po co zdradziłeś, że uprawialiśmy seks? Moja mama to ogląda

Alicja i Mateusz są w parze od początku programu, czyli od... kilkunastu dni (program rozpoczął się 27 lutego 2023). Jako piersi trafili do słynnej z poprzednich edycji programu kryjówki. Tam poszli na całość, o czym sami - po gorącej nocy - choć niebezpośrednio - poinformowali pozostałych uczestników. Ona mówiła, że on już jest przyklepany, a on na pytania kolegów przytakiwał i przybijał "piątki". Także wśród widzów, którzy śledzą randkowe reality - show - też raczej nikt nie miał wątpliwości, że para zdecydowała się pójść na całość.

Jednak Alicji (najbardziej krytykowanej uczestniczki - patrząc na komentarze pod postami na mediach społecznościowych programu) - nie podobało się to, że Mateusz to potwierdził.

- Po co to powiedziałeś? Uprawiałam z tobą seks, ale niech się domyślają - mówiła do programowego partnera Alicja. - Mama to ogląda i wolałabym, aby się domyślała. Chodziło mi o to, by nie było potwierdzenia.