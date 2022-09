Jeden bilet do dwóch obiektów. Niespodzianka na finał sezonu turystycznego w Chełmnie

Wyjątkowy finał sezonu turystycznego zaplanowano w Muzeum Ziemi Chełmińskiej w tym roku.

- Postanowiliśmy odpowiedzieć na liczne prośby, zapytania i zorganizować raz jeszcze zwiedzanie byłego Aresztu Śledczego w Chełmnie - zapowiada Anna Grzeszna-Kozikowska, historyk z Muzeum Ziemi Chełmińskiej. - Zainteresowanie było bardzo duże. Starostwo Powiatowe odpowiedziało pozytywnie i wyraziło zgodę na zorganizowanie kolejnej tury wejść do tego miejsca. Areszt Śledczy udostępniony zostanie sześciu grupom zwiedzających. Bilet będzie w cenie 5 złotych, a jego zakup będzie upoważniał również do zwiedzenia Muzeum Ziemi Chełmińskiej z przewodnikiem. Tam, na zwiedzających, czekała będzie Anna Soborska-Zielińska, która oprowadzi po Muzeum zwiedzających posiadających bilet wstępu do Aresztu - bez dodatkowych opłat. O godz. 16 w Muzeum otwarta zostanie nowa wystawa czasowa - z okazji 100-lecia przybycia Misjonarzy Świętej Rodzin do Chełmna, na ul. Łożyńskiego.