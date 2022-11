Jakie inwestycje chcą zrealizować w 2023 roku w chełmińskim szpitalu?

- Jednym z zadań na 2023 rok będzie zakup videogastroskopu do pracowni endoskopii - mówi Marzanna Ossowska, dyrektor SP ZOZ w Chełmnie. - Koszt to ponad 100 tys. zł. Służy on do badania wnętrza przełyku, żołądka i wejścia do dwunastnicy. W planie mamy także zakup optyki do zabiegów laparoskopowych z oprzyrządowaniem – do laparoskopowego usunięcia przepukliny. Obecnie jest to klasyczna operacja, a chcemy to robić mniej inwazyjnie.

Planowany jest też zakup aparatu do laseroterapii na potrzeby działu fizjoterapii. To dział, który w przyszłym roku będzie miał swoje 25-lecie istnienia. Na jego potrzeby zakupione zostaną również wirówki do kończyn dolnych i górnych.