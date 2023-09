Iga Świątek wręczyła nagrodę dla LUKS Chełmno w Warszawie. Tenisiści zdobyli ją w konkursie PZU. Zdjęcia

LUKS Chełmno odbiera nagrodę - zobacz video

- Przeżyciem dla naszej 7-osobowej ekipy, która pojechała po odbiór nagrody do Warszawy, było spotkanie z Igą Świątek, jeszcze do niedawna liderką światowych list rankingowych w tenisie ziemnym - relacjonuje Janusz Błażejewicz. - Wręczyliśmy zarówno Idze, jak i zarządowi PZU, podziękowania wygrawerowane na rakietkach do tenisa stołowego. Szczególne podziękowania należą się Ewelinie Kusińskiej, która w LUKS-ie była tzw. mózgiem operacji, nie pozwalającym poddać się w trudnych chwilach, a takie były. Jeszcze raz dziękujemy za każdy oddany na LUKS Chełmno głos.