Goście z całej Polski odwiedzili Chełmno. A co się będzie działo wkrótce w powiecie chełmińskim? Zdjęcia

Smaki Kujaw i Pomorza - Sezon 4 odcinek 20

Chełmno było częścią Ogólnopolskiej Giełdy Projektów Narodowe Centrum Kultury, realizowanej w tym roku w partnerstwie z Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu i Centrum Kultury Dwór Artusa. W myśl hasła - animacja i włączanie - opowiadano o inicjatywach realizowanych z zaangażowaniem mieszkańców. Główny cel to umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów kultury związanych z realizowanymi projektami kulturalnymi, aktywizującymi społeczności lokalne. Ponad 20-osobowej grupie z całej Polski zaprezentowano projekty angażujące mieszkańców m.in. Perspektywy - 9 Hills Festival, projekt Współpracujemy, Społeczną Galerię Sztuki oraz Społeczną Informację Turystyczną. Uczestnicy odwiedzili kamienicę Grudziądzka 36, zobaczyli teren starego miasta, gdzie spacerowali szlakiem festiwalowych podwórek i murali, a także kościół św. Ducha. Co zaplanowano w najbliższym czasie w Chełmnie i okolicy?

U siebie zagra Chełminianka

W niedzielę (2.10.2022), o godz. 14, Chełminianka Chełmno podejmie Start Pruszcz. Mecz PIŁKARSKI rozegrany zostanie na stadionie w Chełmnie, w ramach 9 kolejka IV ligi kujawsko - pomorskiej.

Finał sezonu turystycznego w Chełmnie

1 października br. odbędzie się ostatnie zwiedzanie byłego Aresztu Śledczego w Chełmnie. Ci, którzy kupili bilety wybiorą się na "Spacerek" z przewodnikiem. Tego dnia można również zwiedzać Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Bilet na zwiedzanie aresztu będzie upoważniał do bezpłatnego zwiedzania Muzeum. Dla pozostałych chętnych bilet ulgowy kosztował będzie 5 zł, młodzież ucząca się i emeryci wejdą bezpłatne. Ponadto, o godz. 12 i 14 będzie możliwość zwiedzenia ekspozycji muzealnej z przewodnikiem (bez dodatkowej opłaty), a będzie nim Anna Soborska-Zielińska. Goście i zwiedzający będą mogli zaopatrzyć się w pamiątki i wydawnictwa z Chełmna dostępne w punkcie sprzedaży, zapoznać się z nową wystawą ekspozycją czasową pt: „Wystawa Jubileuszowa z okazji 100 lecia przybycia Sióstr Misjonarek św. Rodziny do Chełmna”.

Nie przegap! Film o Grzegorzu Mielcarskim

Premiera filmu już 30 września br. o godz. 23.45 w TVP3 - ogólnopolskie pasmo, czyli TVP Bydogosz, Wrocław, Gdańsk i 13 innych jednocześnie to samo oraz na platformach cyfrowych np. NC+ kanał 65. Powtórka: nad ranem o 4:45 z piątku na sobotę i 4 października o 7:12. Natomiast od 1.10. br. film będzie dostępny w Internecie: https://regiony.tvp.pl.

Zmiany w chełmińskim Muzeum

Od października do marca Muzeum Ziemi Chełmińskiej jak i Informacja Turystyczna są czynne od wtorku do soboty, od godz. 8 do 16, a w niedzielę i poniedziałek - nieczynne.

Smakowicie w Bieńkówce

Festiwal Produktów Lokalnych Gminy Chełmno zaplanowano na 8.10.2022 w Bieńkówce. W świetlicy wiejskiej będą stoiska KGW i lokalnych producentów . Zaplanowano degustację, będzie możliwość dokonania zakupów. Wystąpi Kapela Chełmińska. Spotkanie potrwa od godz. 12 do 16.

Wystawa w Muzeum

Do 12 października w Muzeum Ziemi Chełmińskiej dostępna jest nowa wystawa czasowa "100 lecie obecności Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Chełmnie".

Co w chełmińskiej bibliotece?

W ramach obchodów jubileuszowych 200. wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce organizuje 8 października 2022 r. o godz. 13 spektakl w wykonaniu Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Manowce: „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w formie Tableaux Vivants. Odbędzie się on w bibliotece.

Ableaux Vivants to performatywna sztuka żywych obrazów, której jedynym narzędziem i nośnikiem historii jest stop-klatka z udziałem aktorów. Tego typu działania były znane w XIX i na początku XX w., jako forma zakończenia sceny w spektaklu. Podczas tego zatrzymania aktorzy ustawiali się w pozach określających ich stan emocjonalny, związany z narracją. Dziś tę unikalną sztukę można zobaczyć na scenach teatralnych we Włoszech, gdzie aktorzy interpretują dzieła renesansowych malarzy. Inspiracją tegorocznej produkcji były Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Pytanie, na jakie performerzy starają się odpowiedzieć podczas występu to: Czym jest natura u Adama Mickiewicza? Jak możemy ją postrzegać poprzez pryzmat wieszcza i nas samych?

Nabór do chełmińskiego UTW

UTW to oferta skierowana do osób 50+. Jego celem jest aktywowanie osób starszych do rozwijania umiejętności, czynnego poszerzania swojej wiedzy oraz integrowania się. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku dwa razy w miesiącu mają okazję uczestniczyć w wykładach naukowych, o różnorodnej tematyce. Ponadto, mogą brać udział w zajęciach fakultatywnych. UTW to także wyjazdy na koncerty, spektakle. Wykłady odbywają się co dwa tygodnie w środy, w Rondzie, o godz. 17. Nowy rok akademicki rozpocznie się 12 października br. Koszt zajęć to 40 zł za semestr. Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie - https://chdk.pl/animacja-kultury/uniwersytet-trzeciego-wieku/ oraz w sekretariacie Chełmińskiego Domu Kultury.