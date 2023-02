Gmina Stolno straciła szansę pozyskania milionów z Polskiego Ładu. Co się stało?

Wypadek w Poznaniu, podczas którego zginął morderca z Woli Bachornej

- 30 maja nastąpiło ogłoszenie wyników. Zobaczyłem, że nie ma gminy Stolno, a wszystkie okoliczne są - mówi Aleksander Peszka. - 98 proc. gmin złożyło poprawnie wnioski i 100 proc. z nich dostało środki. Zadzwoniłem do Banku Gospodarstwa Krajowego, by wyjaśnić, dlaczego na liście nie ma gminy Stolno, ale nie chciano mi nic powiedzieć, bo nie jestem stroną. Wójt też dzwonił i jemu powiedzieli, że gmina sama wycofała wniosek. Wójt wysłał więc pismo o ponowne rozpatrzenie ich wniosku, że to pewnie błąd systemu, przypadkowy. A wniosku nie można skasować przypadkowo. Trzeba mieć dostęp i znać login. Złożył też zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do KPP w Chełmnie przez włamanie się osoby nieuprawnionej do systemu gminy. Urzędnicy zapewniali go bowiem, że oni wniosków nie usunęli. Dochodzenie zostało umorzone, bo włamania nie było. Na spotkaniu z wojewodą kujawsko-pomorskim i premierem w Dobrzyniu nad Wisłą, gdzie byłem z radnymi Markiem Matusem i Tomaszem Urbańskim, dowiedzieliśmy się, że gmina sama wycofała wniosek.