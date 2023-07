Gdzie znaleźć dobre lody w Chełmnie? Polecane miejsca w lipcu 2023

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Ile kalorii mają lody?

Kiedy sięgamy po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc delektować się nimi w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. Możemy wykorzystać do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.