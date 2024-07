Fotobudka w Urzędzie Miasta Chełmna! To krok, który ułatwić ma życie mieszkańcom

Urządzenie to umożliwia wykonanie zdjęć dokumentowych, takich jak na dowód osobisty, paszport, wizę, dyplom, legitymację, czy prawo jazdy.

Fotobudka - szybkie rozwiązanie dla potrzebujących

To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy znaleźli się w sytuacji, gdzie potrzebne zdjęcie musi być wykonane "na już" .

Dzięki fotobudce w Urzędzie Miasta Chełmna, mieszkańcy mogą szybko i bez zbędnych formalności wykonać potrzebne zdjęcie oraz od razu je wydrukować. Co więcej, dostępna jest także opcja otrzymania wersji cyfrowej fotografii, co jest dodatkowym udogodnieniem. I to - bezpłatnym!