Dolina Dolnej Wisły ma być znaną marką. O jej promocji rozmawiano w Chełmnie. Zdjęcia

Świecie chce się chwalić kulinariami, czyli m.in. Festiwalem Smaku w Grucznie i przyrodą.

"Budujemy markę Doliny Dolnej Wisły" to już czwarta z pięciu regionalnych marek współtworzących Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc.

- W 2019 roku powstała strategia marki Kujawy. W trudnym dla turystyki czasie pandemii pracowaliśmy nad markami Pałuki (rok 2020) i Bory Tucholskie (2021). Dzięki zaangażowaniu samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, te regiony kulturowe zyskały strategie komunikacji z planami marketingowymi – mówi Beata Sawińska, prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. - Celem naszych tegorocznych spotkań jest wypracowanie założeń spójnej strategii komunikacji Doliny Dolnej Wisły i zaangażowanie społeczności lokalnych w budowanie silnej, rozpoznawalnej marki.

Synergia działań promocyjnych podejmowanych we wspólnym nurcie wizerunkowym jest nie do przecenienia. Kryzys w branży turystycznej dobitnie pokazał, że terytorialna marka to kapitał, który pomaga przetrwać zapaść na rynku, a po jego przebudzeniu - kieruje uwagę na to, co rozpoznawalne, lubiane, darzone sentymentem. Choć są to kwestie oczywiste w praktyce nadal pozostaje wiele do zrobienia. Stąd inicjatywa cyklu warsztatów, z którą K-POT dociera do regionalnych liderów, by spotkać ze sobą tych, którzy w swojej pracy, działalności społecznej, w poczuciu wspólnoty miejsca i tożsamości ich małej ojczyzny mają potrzebę kreowania rzeczywistości, w której żyją.