Dni otwarte w Katolickiej Pallotyńskiej Szkole Podstawowej w Chełmnie. Zdjęcia

- W naszej szkole drzwi otwarte odbyły się tym razem w czwartek - i rzeczywiście był to super czwartek - mówi Magdalena Witkowska, zastępca dyrektora w Katolickiej Pallotyńskiej Szkole Podstawowej w Chełmnie. - Mali goście wraz z rodzicami dopisali.

Dzieci zdobywały pieczątki w salach kół zainteresowań - plastyka, robotyka, biologia i matematyka są już im niestraszne

- Schola ukulele i język angielski to jest dopiero frajda, a na koniec piesek i waka-waka z panem Jakubem - dodaje Magdalena Witkowska. - Działo się dużo. Dziękujemy za obecność i dobry czas - to taki wstęp do Miakołajek- w tym tych astro.