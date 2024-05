Deszcz z gradem w Chełmnie. Zniszczone ulice, zalane przedszkole i szpital. Zdjęcia

- Wyjeżdżaliśmy głównie do pompowania wody z piwnic - informuje kpt. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP w Chełmnie. - Wśród zdarzeń była zalana obwodnica Chełmna, której fragment stał się nieprzejezdny. Działania trwały tam ponad cztery godziny - do godz. 19.30. Ponadto, zalane zostało przedszkole przy ul. Gorczyckiego, powyżej którego podmyta została ulica. Doszło również do zalania w szpitalu.