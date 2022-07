Czytelniczka: Bus jeździ nad jezioro tylko w weekendy. W tygodniu nie dotrę z dziećmi

Czytelniczka z Chełmna podkreśla, że zaprosiła pod swój dach Ukrainkę, która także ma dzieci. Wspólnie, zwłaszcza w wakacje, chętnie spędzałyby dni nad Jeziorem Starogrodzkim. Ale wizja pieszej wyprawa z gromadką małych dzieci sprawia, że rezygnują z tej formy wypoczynku.

- To jest bardzo przykre i krzywdzące, że nie stwarza się możliwości dostania się nad jezioro matkom z dziećmi - dodaje kobieta. Są wakacje, trwa sezon, choćby w tym czasie ktoś powinien o nas pomyśleć. Na rozpisce busów widać jedynie, że kursuje coś w tym kierunku w weekendy, ale gdy nie jest pochmurnie. Nam chmury by nie przeszkadzały w spędzeniu czasu na plaży. Gdzie te nasze dzieci mają w tym mieście chodzić, by spędzić jakoś te wakacje? Chętnie zapłacimy nawet za bilety, byle było czym dojechać nad wodę.