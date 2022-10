Co wkrótce wydarzy się w Chełmnie i okolicy? Wystawa, koncert, kabaret

Nienasyceni książką w Lisewie

W środę (19.10.2022) w Bibliotece - Pracowni Kultury w Lisewie zaplanowano spotkanie miłośników książki "Nienasyceni książką". Potrwa ono od godz. 16 do 18. Takie spotkania będą odbywały się cyklicznie. Co podkreślają organizatorzy, Dorota Pycela pomoże tchnąć życie w książkowe stronice.

Człowiek i pochodzenie, to temat przewodni warsztatów fotograficznych, które zaplanowano 22 października w ChDK. Koszt udziału to 30 złotych. Stwórz serię zdjęć, która będzie Twoją artystyczną wypowiedzią na temat związany z człowiekiem i jego pochodzeniem. Uchwyć energię, esencję, różne perspektywy ludzkiego życia, istnienia i funkcjonowania w społeczeństwie. Na zajęciach będzie omawiana twórczość i dorobek artystyczny największych autorytetów w dziedzinie fotografii oraz sztuki współczesnej. Będą poszukiwania nowych talentów i niestandardowych spojrzeń na świat, który nas otacza. Warsztaty poprowadzi Bartłomiej Marchlewski z Wąbrzeźna, który od ponad 20 lat interesuje się i czynnie zajmuję fotografią. W 2011 roku ukończył Fotografię na wydziale Grafiki w Winchester School of Art, University of Southampton. Uczęszczał do St Vincent Collage w Gosport, gdzie skończył fotografię i psychologię. Instruktor i organizator warsztatów i wykładów fotograficznych na terenie Polski i Wielkiej Brytanii. Jego prace były wystawiane m.in. w galeriach w Londynie, Winchester, Gdańsku oraz Toruniu, zdobył wyróżnienia w prestiżowych konkursach fotograficznych na arenie międzynarodowej.