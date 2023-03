Co w Chełmnie przygotowano na Dzień Kobiet 2023? Co w powiecie chełmińskim?

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus

Chełmno

Na Dzień Kobiet

Koncert z okazji Dnia Kobiet. Na scenie Kinoteatru "Rondo" wystąpią Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze" - grupa dziecięca, grupa młodzieżowa, grupa reprezentacyjna oraz kapela ZPiT "Pomorze". Kiedy? 5 marca, godz. 17. Gdzie? Kinoteatr Rondo". Obowiązują bezpłatne wejściówki, do odbioru w ChDK.

Bilet do kina na Dzień Kobiet lub na kolejne wydarzenia, Chełmno

Panowie mogą też paniom zrobić niespodziankę - bilet na jedno ze zbliżających się wydarzeń. A będą to: 25.03.2023 r. - koncert Krzysztofa Wałeckiego - grającego klasykę rocka (bilety w cenie 70 zł dostępne w kasie kina); 16.04.2023 r. - spektakl Teatru Rębacz pt. „Ciemno” (bilety w cenie 69 zł dostępne na stronie https://www.kupbilecik.pl); 06.05.2023 r. - koncert śpiewającej Rodziny Kaczmarek (bilety w cenie 80 zł dostępne w kasie kina i na stronie: https://www.kupbilecik.pl).

Do Dnia Kobiet został zaledwie tydzień, jeśli nie macie pomysłu na prezent, podpowiadamy - 8 marca bilet dla pań w Kinoteatrze Rondo będą za jedyne 12 złotych! Panie, które wybiorą się na seans powinny bacznie obserwować swoje krzesła kinowe. Pod niektórymi z nich będzie niespodzianka.

Papowo Biskupie

Gorzuchowo

Na 11 marca, od godz. 18, zaplanowano obchody Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Gorzuchowie. Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkanki sołectwa zapraszają na wspólne celebrowanie dnia, który upamiętnia kobiety walczące o równouprawnienie. Obowiązują zapisy - do 6 marca - pod nr tel. 691 665 572. Wpisowe wynosi 10 złotych.

Tak wyglądają najsympatyczniejsze pary z powiatu chełmińskiego w plebiscycie Ona i on

Kijewo Królewskie

Koncert muzyki ślaskiej

Grupa Fest wystąpi w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim . To artyści wykonujący muzykę z nurtu TV Silesia, czyli śląskie biesiadne granie. Humor w gwarze śląskiej okraszony znanymi utworami o śląskich sztygarach i dziołchach - koncert zaplanowano na 5.03.2023 roku, o godz.16. Zostało ostatnie siedem biletów - na 140 miejsc! Można je kupić w cenie 30 złotych.

Tak, to się często zdarza.

Tak, to się często zdarza.

Tak, to się rzadko zdarza.

Tak, to się rzadko zdarza.

Unisław

Świętuj Dzień Kobiet

Rybieniec

Na 11 marca w świetlicy w Rybieńcu zaplanowano spotkanie w świetlicy wiejskiej z okazji Dnia Kobiet. Rozpocznie się ono o godz. 16, a wpisowe wynosi 15 złotych. Zgłaszać chęć udziału można do 6 marca pod nr tel. 781 132 199 lub 605 922 018.

Tak, to się często zdarza.

Tak, to się często zdarza.

Tak, to się rzadko zdarza.

Tak, to się rzadko zdarza.

Wypadek w gminie Papowo Biskupie. Trzy osoby trafiły do szpitala - zobacz zdjęcia

Inne imprezy w weekend i wkrótce w powiecie chełmińskim

Ciuchowisko, przyjdź i wymień wszystko - 4 marca, Chełmno

W holu Ronda, 4 marca, między godz. 15 a 18, zaplanowano kolejną edycję wymiany ubrań połączoną z wymianą dodatków, biżuterii, roślinek i zabawek. Kurtki, płaszcze, spodnie, bluzki, spódnice, koszule, sukienki czy akcesoria, a także roślinki i zabawki, które nie będą już dłużej używane, można przynieść do Kinoteatru Rondo, żeby zamienić je na inną rzecz z mieszkańcami Chełmna. Jednorazowa opłata za wstęp na SWAP to 10 zł. Dzieci do lat 12 wchodzą bezpłatnie.